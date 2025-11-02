"Sulla carta la partita tra Verona e Inter non ha storia, ma a volte capita che Davide batta Golia. Se però si parte senza fiducia, meglio lasciar perdere". Questo il pensiero espresso dal doppio ex Luciano Marangon ai microfoni del quotidiano L'Arena. Per il quale torna anche sul suo passaggio in nerazzurro, avvenuto dopo la conquista dello Scudetto clamoroso coi gialloblu: "A gennaio trovai con l’Inter l’intesa per il trasferimento, ma fino a fine stagione non tirai mai indietro la gamba. Quando lo dissi al presidente Ferdinando Chiampan, mi disse di andare perché non poteva arrivare alle cifre che mi erano state offerte dall’altra parte. Se l’Hellas avesse fatto uno sforzo sarei rimasto per tutta la vita. Per la città, per quel gruppo magnifico, per giocare la Coppa dei Campioni. Si disse anche che facessi finta, che non avevo nulla. Nient’affatto. Così, al tirar delle somme, l’Inter fu l’esperienza che mi diede meno in tutta la carriera. Troppe polemiche superflue, troppe critiche che non meritavo".