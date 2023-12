L'ex centrocampista dell'Inter Antonio Manicone, intervistato dal sito Tag24.it, ha commentato così la serata di Lisbona coi nerazzurri capaci di rimontare ben tre gol di svantaggio al Benfica: "Sicuramente, questa prova dimostra lo stato psico-fisico positivo di tutta la squadra. I nerazzurri stanno benissimo perché altrimenti non si rimontano 3 gol. Sono partiti male e poi sono arrivati vicino alla vittoria in Champions League. Questa è una grande squadra". Il discorso verte poi sul match di domani a Napoli: “Sarà una bella partita, secondo me l’Inter però resta favorita. Il Napoli con Mazzarri sta trovando e sta cercando una certa continuità. Non sarà facile perché ora incontra una squadra in grande forma, che deve puntare al risultato pieno anche per rispondere alla prestazione di ieri della Juventus. L’Inter avrà quel piglio in più perché vorrà riprendersi la vetta della classifica".

Marcus Thuram e Lautaro Martinez da una parte, Kvicha Kvaratkshelia e Victor Osimhen dall’altra, due coppie straordinarie. Si giocherà lì il match? "Sono due coppie formidabili a livello internazionale e addirittura tra le più forti al mondo. La partita però la vincerà chi sarà più squadra nell’arco di tutta la gara. Inter e Napoli hanno qualità da vendere, ma credo che i nerazzurri restino favoriti. Certo è che giocare al Maradona non è semplice per nessuno e il fattore ambientare può essere d’aiuto alla formazione di Walter Mazzarri”.