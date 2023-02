Dopo il ko di ieri nel derby contro l'Inter, la domanda che attanaglia i tifosi del Milan è: il ko contro i cugini ha posto fine alle speranze di rimonta? A rispondere è Andrea Mandorlini, che a '1 Football Club' su 1 Station Radio dice con onestà: "Le possibilità erano già remote prima del derby. Non so cosa sia successo, ma ho visto un Milan insolito, che non si vedeva da tanti anni. C’è stata una differenza abissale tra le due contendenti. Il Milan sta vivendo una crisi profonda, in una stagione sicuramente da rivedere".