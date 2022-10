"Lo sapevo, ero sicuro che avremmo pescato una tra Inghilterra e Francia. Mi sembra un girone tutto sommato abbordabile, non sarà semplice ma saranno tutte sfide da giocare". Intercettato da Rai Sport dopo il sorteggio di Francoforte, Roberto Mancini commenta con queste parole il Girone C che vedrà gli azzurri sfidare Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta per le qualificazioni a EURO 2024.

"Con l’Inghilterra ovviamente ci sarà la sfida più bella. Ritrovarmi sempre contro Southgate? Diciamo che se va avanti così, a me sta bene incontrarlo, poi a lui non so. In ogni caso non dovremo sottovalutare nessuno, neanche le sfide che sembrano più facili sulla carta", conclude il ct azzurro.