Un anno fa un suo gol aveva deciso la finale contro l'Inter, regalando al Manchester City la prima Champions League della sua storia. Questanno i Citizens non potranno fare il bis, visto che la squadra allenata da Pep Guardiola è stata eliminata nei quarti dal Real Madrid, e Rodri ha commentato così il risultato finale: “Penso che sia peggio se proviamo a trovare una spiegazione. Questo è il calcio: mettere la palla dentro conta più dei meriti. Eravamo in svantaggio, sapevamo che per loro la partita sarebbe stata lunga ma non pensavamo che sarebbero stati così schiacciati all'indietro. Questo è il calcio, quando dai tutto e hai la sensazione di esserti svuotato, non hai nulla da rimproverarti e devi rialzarti. Abbiamo titoli da conquistare, facciamo i complimenti al Real Madrid anche se secondo me meritavamo noi di vincere", le parole del centrocampista spagnolo a fine gara.

"Nel calcio devi segnare gol e loro lo hanno fatto meglio di noi durante i calci di rigore. Ad essere sincero, però, ho visto solo una squadra in campo. Stavolta tocca di nuovo a loro. Non possiamo incolpare neanche noi stessi, ma ora dobbiamo rialzarci. Dobbiamo trovare le motivazioni".