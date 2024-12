Crisi senza fine per il Manchester City, che si butta via nel finale del derby cittadino contro il Manchester United facendosi rimontare in tre minuti. In vantaggio dal 36' grazie a un gol di Josko Gvardiola, la squadra di Pep Guardiola si fa raggiungere al minuto 88' (rigore di Bruno Fernandes), prima di capitolare al 90', colpita al cuore dall'ex Atalanta Amad Diallo. Una beffa atroce per i campioni d'Inghilterra, sconfitti otto volte nelle ultime undici partite.