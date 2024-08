Giovanni Malagò non si arrende. Come comunicato recentemente, l'attuale presidente del CONI ha chiesto ufficialmente la possibilità di un quarto mandato, concessa per legge ai presidenti federali. Il governo però ha risposto negativamente, prima nella persona di Andrea Abodi e poi tramite Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia.

Il no sarebbe figlio dell'intenzione di affidare a Malagò un'altra posizione di rilievo. Stando alle informazioni de La Repubblica, potrebbe avere un ruolo all'interno della FIGC al posto di Gabriele Gravina, o magari nella Lega Serie A. Anche se in entrambe le organizzazioni i processi di elezione arrivano dal basso (dai delegati o dai presidenti delle squadre di A) e il governo non è in grado di fare tutto da solo. Chi è vicino a Malagò, comunque, è convinto che non accetterà nessuna exit strategy': in caso resterebbe nel consiglio CIO.