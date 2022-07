Intervistato da TMW Radio, l'ex allenatore di Juventus e Bologna Luigi Maifredi si espone sulla corsa per il prossimo Scudetto: "Quando vedremo le prime partite si potrà veramente iniziare a tirare le somme. La Juventus ha preso Paul Pogba, l’Inter ha preso Romelu Lukaku, mentre il Milan ha chiuso per Charles de Ketelaere, un giovane che dovrà confrontarsi con il campionato italiano. La Roma? Credo che quest’anno non abbia alibi, deve arrivare tra le prime quattro altrimenti sarà un flop. Paulo Dybala è un fuoriclasse tecnicamente, ha bisogno del supporto dei compagni e della società per sentirsi importante. Mourinho è la figura giusta per lui".