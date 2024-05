Luigi Maifredi, ospite di RadioBianconera, si è concentrato sulla lotta scudetto che, di fatto, non c'è stata, proponendo un'analisi personale: "Quest'anno non credo che la rosa della Juventus fosse inferiore a quella dell'Inter, mancava solo l'entusiasmo per fare l'impresa. Thiago Motta? La Juventus degli ultimi anni ha bisogno di un'ammodernamento anche nella visione del calcio. Un allenatore deve saper gestire sia i grandi giocatori che dover migliorare una rosa già esistente. Allegri va comunque rispettato".