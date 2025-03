Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È infatti scomparso all'età di 78 anni Elio Corno, popolare volto televisivo e grande tifoso nerazzurro. Per molti anni responsabile della pagina sportiva de il Giornale, Corno aveva legato il suo nome a quello de 'Il Processo del lunedì', di cui fu ospite fisso fino alla stagione 2012/13.

Era conosciuto anche per le sue discussioni con il suo collega e rivale Tiziano Crudeli e in passato anche con il giornalista romano Franco Melli. Quattro anni fa era tornato a 7 Gold in "Diretta Stadio".