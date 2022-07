Sardegna meta di vacanze, ma anche e soprattutto di preparazione pre-stagionale per Romelu Lukaku e André Onana. Che in attesa dell'inizio del ritiro della prossima settimana lavorano di par loro sull'isola: dopo essere stati avvistati sul campo dell'Arzachena, questa mattina i due nuovi giocatori interisti sono stati paparazzati nello stadio Bruno Nespoli di Olbia dove erano impegnati in un’altra sessione di allenamento.