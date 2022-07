Martedì 12 luglio alle 18.30 andrà in scena allo stadio Cornaredo la 'Super Cup' che vedrà contro Lugano e Inter. Per l'occasione - riferisce il Corriere del Ticino - la tribuna principale dell'impianto è stata rinnovata con dodici poltrone ad alto standing. Per il test di lusso degli svizzeri sono attese più di 4mila persone.