Walter Sabatini, ex dirigente nerazzurro, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino dove ha parlato anche della lotta Scudetto fra Napoli ed Inter. "Gara decisiva? Solo se vince il Napoli. In ogni caso e comunque vada a finire, gli azzurri sono stati protagonisti di una rivoluzione quest'anno e l’ha portata Antonio Conte", le sue parole.

"L'allenatore è stato l'artefice della costruzione, o della ricostruzione se volete, della squadra. Ora è vittima di qualche momento di stasi, ma il Napoli resta una squadra forte e competitiva ed è in piena lotta per lo scudetto - ha aggiunto -. Antonio rende al massimo nelle difficoltà. Ultimi 3 pareggi? Se il Napoli ha rallentato, lo ha fatto anche l'Inter e questo per gli azzurri non ha prodotto effetti particolarmente negativi".