"Secondo me l’Inter è più forte, ma il Milan è stato bravo a cogliere l’attimo e a sfruttare qualche incertezza in casa nerazzurra". Lo dice l'ex nerazzurro Hernanes, intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio per parlare di Lazio ma anche di lotta Scudetto, con il Milan chiaramente favorito visti i due punti di vantaggio e lo scontro diretto a favore: "Adesso sarà difficile per la squadra di Inzaghi ribaltare la situazione. Comunque questo è il bello del calcio" sottolinea il Profeta.