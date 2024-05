Marcello Lippi, ex ct azzurro, riconosce i giusti meriti all'Inter Campione d'Italia in un'intervista rilasciata a RAI Sport: "Penso che l'Inter abbia meritato il titolo, ha vinto la squadra più forte". Una battuta anche sul possibile approdo di Antonio Conte al Napoli: "Conte è l’uomo giusto per qualsiasi squadra perché riesce a creare dei gruppi compatti e uniti, dove ognuno mette a disposizione degli altri le proprie qualità. Questo è un aspetto fondamentale".