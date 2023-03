"Ho voglia di giocare, è per questo che gioco a calcio" ha sbottato Victor Lindelof dal ritiro della Nazionale svedese che quest'oggi ha lanciato una frecciatina al Manchester United che pare aver preferito finora Raphael Varane e Lisandro Martinez. "Ora però non ci penso, quest’estate analizzeremo la situazione e vedremo cosa sarà meglio" frena subito dopo il ventinovenne ex Benfica che piace dalle parti di Viale della Liberazione.