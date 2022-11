Juve-Inter è una partita storicamente dal peso specifico inestimabile, a maggior ragione quello di domani sera che mette in palio tre punti essenziali per rilanciarsi in chiave scudetto. Lo sa anche Stephan Lichtsteiner, ex terzino dei bianconeri: "Ogni partita è sempre molto importante, ma questa è una partita diversa, è speciale perché c'è molta rivalità - le parole dello svizzero a Eurosport UK -. Ovviamente entrambe le squadre vogliono vincere per la classifica e perché è il Derby d'Italia. Alla fine è una partita come le altre, ma ovviamente devi essere pronto a curare i piccoli dettagli e a dare tutto".