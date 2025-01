Tra le decisioni più importanti prese dell'odierna assemblea di Lega, è arrivata l'approvazione all’unanimità, per la stagione in corso, dell’algoritmo di ponderazione utilizzato nella definizione delle quote di audience per il calcolo della ripartizione dei diritti audiovisivi. Stando alla Gazzetta dello Sport, è stato un tema ben approfondito e che ha occupato diverso tempo.

In sostanza si è arrivati all'approvazione dopo aver riflettuto su tutte le variabili che l'algoritmo stesso pesa e prende in considerazione per la spartizione tra club delle quote dei diritti, dal tipo di partita, alla eventuale contemporaneità con un'altra, giorno e orario e possibile trasmissione gratis dell'evento. I club si sono dati appuntamento per il prossimo 24 febbraio.