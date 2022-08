Manca poco meno di un mese all'inizio della Serie C, ma occorre farsi trovare pronti sin da subito, senza troppi preamboli. Lo sa bene il tecnico del Lecco Alessio Tacchinardi, che ai microfoni de La Provincia ha parlato anche del centrocampista di proprietà dell'Inter Mattia Sangalli: "È stato anche capitano dell’Inter Primavera, ma non ha molta esperienza tra i grandi. Dovrà crescere sotto molti aspetti del gioco. Possiamo attenderlo, certo, ma nel frattempo mi serve esperienza lì in mezzo. Pedine che sappiano contrastare la fisicità degli avversari", ha concluso, lanciando dunque un monito alla società per le mosse da operare sul mercato in vista della prima stagione in programma domenica 4 settembre.