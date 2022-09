Dopo che ieri a Salerno è arrivato il primo successo in campionato della sua squadra, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni del Quotidiano di Puglia: “Sono davvero molto contento. Ho voluto ringraziare i giocatori per la determinazione ed i nostri tifosi davvero eccezionali, capaci di spingere la squadra anche in uno stadio così caldo. Dopo la sfortunata autorete di Joan Gonzalez ho avuto paura che si ripetesse qualche maledizione come il gol a tempo scaduto con l’Inter, l’eurogol del Sassuolo. La vittoria non era ancora arrivata solo per tante circostanze sfortunate. Ho temuto un pareggio che sarebbe stato bugiardo. I ragazzi ora hanno toccato con mano la realtà, sanno adesso che possono farcela, avranno ancora più fiducia nelle forze personali e della squadra".