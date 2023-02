Come al solito vulcano di idee per rinnovare il gioco del calcio, Aurelio De Laurentiis presenta le sue nuove intuizioni nel corso dell'intervista rilasciata alla Bild: "I responsabili delle decisioni, ed è questo il problema, provengono dalla vecchia generazione e non pensano ai giovani. I ragazzi, o le ragazze, non vogliono essere più tenuti davanti alla televisione per due ore. Sono abituati alla velocità sul loro smartphone o tablet. Sono favorevole all’abolizione dell’intervallo, a due minuti di pausa ogni 10 per consentire agli allenatori di intervenire. Ci devono essere più sostituzioni con cartellini gialli convertiti in penalità di 10 minuti, mentre per quelli rossi di 30. Sto pensando a piccole telecamere sulla testa, nelle scarpe o sulle ginocchia dei calciatori. Il calcio ha 150 anni e dobbiamo cambiarlo".