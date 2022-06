I soldi non sono tutto nel calcio. Da anni ormai Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è fatto portabandiera di questo concetto che ha ribadito con forza nel corso di un'intervista concessa ai colleghi de Il Foglio: "Io sono convinto che si possano coniugare i risultati sportivi con quelli economici - le sue parole -. Io voglio spendere, non sperperare. Per anni la Lazio era stata una mucca da mungere. Tutti pretendevano una collaborazione, un contratto, un’elargizione. Nel momento in cui chiudi i rubinetti, tu diventi un nemico da abbattere. Vede, nel nostro mondo non mancano né i giocatori, né i direttori sportivi, né gli allenatori. Quel che manca sono le idee. Con le idee, prima che con il denaro, abbiamo ottenuto risultati importanti. Con le idee abbiamo, fra tanti altri trofei, conquistato la Supercoppa italiana, battendo la corazzatissima Inter di Mourinho".