Luis Alberto trionfa nel contest 'Goal of the Year' organizzato dalla Lazio grazie alla rete realizzata alla terza giornata del campionato in corso, quella del 26 agosto 2022 contro l'Inter. I tifosi biancocelesti hanno eletto la gemma di esterno destro che ha lasciato di sale Samir Handanovic per il nuovo vantaggio della squadra di Maurizio Sarri, prima del definitivo 3-1 firmato da Pedro.