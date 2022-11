Ospite in collegamento della Rai, nel corso della 'Domenica Sportiva', Claudio Paul Caniggia non ha voluto schierarsi quando gli è stato chiesto chi è il giocatore argentino più forte della Serie A tra Lautaro Martinez e Paulo Dybala: "Non scelgo, dico che sono i due giocatori argentini con più qualità in Serie A. Ce ne sono altri bravi, ma loro sono quelli che hanno qualcosa in più", ha detto l'ex Atalanta e Verona.