Non solo ha aperto le danze, ma ha anche consolidato con grande padronanza lo sviluppo interista. E' Lautaro Martinez il MOTM Qatar Airways della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Solamente la prima metà dei quarti di finale se n'è andata, ma il Toro ha saputo regalare una gioia enorme ai tifosi interisti presenti in Germania e sparsi in giro per il mondo. Cinismo, qualità tecnica rilevante e tanta personalità. Il leader che trascina i suoi compagni in ogni contingenza.