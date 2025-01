Match winner oggi contro il Monaco, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez parla così ai microfoni di Inter TV analizzando l’accesso dei nerazzurri agli ottavi di finale della nuova Champions League: “È una serata perfetta, da non dimenticare. Volevamo vincere per entrare tra le prime otto e risparmiarci due partite, siamo contenti di esserci riusciti. Per me è un momento speciale, sto lavorando tantissimo e mi sento bene fisicamente. Sto giocando tante partite continue e quindi il fisico sta rispondendo bene, ora devo recuperare molte energie perché oggi anche con l’uomo in meno loro con le ripartenze ci hanno fatto correre”.

Un derby per lanciare un messaggio a voi stessi?

“Sappiamo quello che è successo a Riyadh, ma per noi non è una rivincita. Tutti i derby sono speciali, ora dobbiamo goderci questa vittoria e poi prepararci al derby che è molto importante per il nostro campionato”.