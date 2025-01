Grande risposta dell'Inter al Napoli capolista: i nerazzurri si impongono di forza in casa del Lecce con un sonoro poker e torna a casa con tre punti pesantissimi. Davide Frattesi (LEGGI QUI), intervenuto a Inter TV, ha coinvolto nel discorso anche il capitano Lautaro Martinez, autore del secondo dei quattro gol inflitti ai salentini, che ai canali ufficiali del club risponde come di seguito raccolto.

Che gol anche oggi, di mancino:

"Sì, sono molto contento per il gol e per la prestazione dei ragazzi. Tutta la squadra ha fatto un’ottima gara e un ottimo risultato".

Noi spesso parliamo di gol alla Lautaro. Ci sono dei gol in cui ti identifichi maggiormente?

"No, non lo so. Ogni giocata e ogni situazione da gol che mi si presenta cerco sempre di sfruttarla bene, poi sicuramente quando fai questo tipo di gol è ancora più bello perché ho lottato con un giocatore, ho fatto una mezza finta per Denzel e poi ho calciato di sinistro che non è il mio piede e alla fine quando si infila sotto la traversa è sempre bello".

Pronti per le prossime gare?

"Sì, noi dobbiamo essere concentrati tutti i giorni, attenti su tutti gli aspetti e preparare sempre le gare nella maniera corretta, poi le partite chiaramente si sviluppano sempre in maniera diversa ma dobbiamo sempre essere pronti ad affrontare chiunque e fare il nostro lavoro ed essere protagonisti".

