Rigore procurato, gol, premio di player of the match… qualcos’altro? Viene incalzato così Davide Frattesi a Inter TV dopo la vittoria a Lecce che lo ha visto protagonista. "No, no, basta la vittoria. Quando è così l’importante è che si vinca", ha risposto prontamente il centrocampista nerazzurro che nell'intervista post gara rilasciata ai canali ufficiali del club manda anche qualche segnale di rassicurazione ai tifosi dopo i rumors di cessione.

Ogni volta che entri in campo bruci l’erba. Come si mantiene così alta la concentrazione?

"È stato un mese un po’ particolare ma non per le vicende che sapete, ma perché mia nonna non sta bene. Avevo la testa diciamo un po’ altrove quindi sono contento di essere tornato a far gol e fare una bella partita che dedico a lei".

Sull’esultanza, è nuova?

"No, no. L’ho fatta altre volte".

Il Napoli è più riposato perché gioca solo la Serie A, ma quant’è bello essere competitivi su tutti i fronti?

"Per noi è bellissimo, poi è vero che veniamo da un periodo di partite ravvicinate e molto duro però abbiamo conservato l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto, quella voglia di stare insieme e la fatica la sentiamo meno diciamo. Dobbiamo continuare così e speriamo di restare in competizione a lungo su tutti i fronti".

