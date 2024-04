Il rientro in campo di Sebastiano Esposito è sempre più vicino. La conferma arriva direttamente da Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby ligure contro lo Spezia: "Esposito sta bene, come lui anche gli altri. Avremo la possibilità di scegliere" le parole del tecnico della Sampdoria sull'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da un problema muscolare.