"Non ci devono essere casi per cui il Var non può richiamare l’arbitro per intervenire" ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa dopo le varie controversie venute fuori ieri in merito all'utilizzo del VAR durante Inter-Napoli.

"Questo deve essere modificato, questa regola c’è perché non si vuole spezzettare troppo il gioco, ma io sono d’accordo con Conte quando dice queste cose. Nel secondo tempo l’Inter avrebbe potuto vincere lecitamente" ha detto il noto tifoso interista, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli che lo ha poi interpellato anche sul percorso di Conte all'ombra del Vesuvio: "A Napoli Conte sta facendo un grande lavoro, è riuscito a trasformare un ambiente ed è stato molto bravo".