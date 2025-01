Richard Masters, AD della Premier League, ha parlato a Sky Sports UK del Mondiale per Club, muovendo ancora una volta critiche sull'eccessivo numero di partite che il calendario internazionale sta ormai proponendo: "Le leghe nazionali e i sindacati dei calciatori non sono per nulla soddisfatti delle decisioni che sono state prese. Penso all’impatto che il nuovo torneo potrà avere sui giocatori di Manchester City e Chelsea. Se una delle due dovesse arrivare in finale, poi avrebbe solo quattro settimane di tempo per la prima partita della stagione successiva, ma il contratto collettivo di lavoro dice che i giocatori devono avere almeno tre settimane di ferie. Credo che il calendario pensato sia molto difficile da attuare. Se le Leghe nazionali e i sindacati dei calciatori fossero stati coinvolti, sarebbero state trovate soluzioni migliori per le date di questo torneo”, ha detto.