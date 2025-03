Scavalcato l'ostacolo lituano non senza fatica, grazie a un gol del solito Robert Lewandowski arrivato al minuto 81', la Polonia vuole fare il bis contro Malta per conquistare la seconda vittoria nelle prime due partite del girone di qualficazione al Mondiale 2026. Un obiettivo da centrare senza due dei giocatori più decisivi della Nazionale come Piotr Zieliński e Nicola Zalewski, rimasti a casa perché infortunati: "Il nucleo della squadra verrà mantenuto. Zielinski e Zalewski non ci sono, quindi dobbiamo arrangiarci - ha spiegato il ct Michal Probierz in conferenza stampa -. Prima della partita contro la Lituania avevo avvisato i giocatori che dovevamo essere sicuri di noi stessi e imporre il nostro stile di gioco fin dall'inizio - ha aggiunto -. Ci è mancato il passaggio finale e abbiamo vinto pochi duelli individuali".