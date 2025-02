Il nuovo format della Champions League ha conquistato anche Giovanni Malagò, presidente del CONI. Intervenuto a margine della presentazione della nuova stagione del programma di RAI Italia 'Linea Azzurri', il numero uno dello sport italiano non ha negato di avere cambiato idea in corsa sulla nuova versione del torneo europeo: "Ero scettico, invece mi sembra che la cosa funzioni. I risultati per una serie di motivi sono stati meno scontati".

Malagò ha poi aggiunto: "Si partiva dal presupposto che chi era più forte, essendo un piccolo campionario con 8 partite, emergesse sempre rispetto alla gara secca. In realtà non è stato così, quindi direi che è andata molto bene".