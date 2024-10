Novità nel mondo FIFA. Arsène Wenger, ex tecnico dell'Arsenal e attuale responsabile dello sviluppo calcistico globale della FIFA, guiderà la nuova task force sul Player Welfare (benessere dei giocatori), progettata per promuovere il dialogo globale sulla questione con le principali parti interessate del mondo del calcio, tema molto delicato visto il continuo affollamento dei calendari. A darne l'annuncio ufficiale è la stessa FIFA con un tweet.

FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger will lead FIFA's newly created Task Force on Player Welfare, designed to promote global dialogue on welfare matters with key stakeholders across football: