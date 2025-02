Walter Novellino, interpellato dai colleghi di Radio Firenze Viola, ha commentato la sconfitta della Fiorentina sul campo dell'Inter. Di seguito la sua analisi: "Il primo tempo mi è piaciuto. La Fiorentina in questo momento ha recuperato ogni partita in cui aveva iniziato male, magari avrei fatto i cambi un po' prima. Sono entrati giocatori con qualità, comunque Palladino è giovane, forse anche un po' presuntuoso, avrei dato più spazio a Fagioli che ha grandi doti", ha detto in merito alle scelte di campo.