Il conduttore radiofonico Linus, presente sulle frequenze di Radio Deejay, ha parlato del Derby d'Italia, partendo dal peso specifico assoluto della partita: "E' più decisiva per l'Inter che per la Juve - spiega -. Credo che per i nerazzurri la Juve sia uno dei pochi scogli di questo campionato. Un passetto falso? Pareggiare nel calcio di oggi è come perdere", ha detto.