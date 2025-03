L'ex nazionale iraniano Siamak Rahimpour ha detto la sua sul successo della Nazionale di Mehdi Taremi contro gli Emirati Arabi Uniti nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026. Rimarcando al contempo l'importanza dell'attaccante dell'Inter per il Team Melli: "Non so perché Taremi non fosse in campo e non sembrasse felice. Taremi è sotto pressione da parte dei media italiani e del suo stesso club. Ha dichiarato di avere infortuni che gli causano molto dolore e continua a soffrirne. Spero che Taremi prima riacquisti la salute e poi riesca a raggiungere buone condizioni nella sua squadra per poi tornare nella nazionale con un morale alto".

Rahimpour arriva a definire Taremi "una benedizione per il nostro calcio, la sua presenza ci è sempre stata d'aiuto. Spero che raggiunga la sua condizione ideale e sono sicuro che sarà nella formazione della nazionale nella prossima partita e aiuterà la squadra. Penso che quasi il 90% della stessa formazione che ha giocato contro gli Emirati Arabi Uniti giocherà contro la nazionale dell'Uzbekistan".