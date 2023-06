Quella di Raoul Bellanova all'Inter "è stata una annata di esperienza". Lo sostiene Walter De Vecchi, ex giocatore del Milan e allenatore dell'esterno classe 2000 negli Allievi Under 16 rossoneri: "Ha avuto spazi ridotti, ma quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare abbastanza pronto. Ha comunque giocato al fianco di diversi campioni e in una squadra che ha disputato tre finali vincendone due", ricorda ai microfoni di Sportitalia.

Crede che avrebbe meritato più occasioni?

"Questa è una domanda che andrebbe fatta a Simone Inzaghi. Solo chi lavora con Raoul e lo segue tutti i giorni può rispondere".

In ogni caso, è stato buttato nella mischia nella finale di Champions contro il City. Non poco vero?

"Senza dubbio è stata una grande opportunità per lui. Una nota di merito".

Ora invece Bellanova sembra vicino al Torino.

"Credo che il Torino, che ambisce a stare sempre dalla parte sinistra della classifica, sarebbe per Raoul la giusta dimensione per fare esperienza e acquisire quell'ulteriore maturità di cui ha bisogno. Parliamo di un ragazzo del 2000, è il momento di iniziare ad affermarsi".

Nonostante l'età, di squadre ne ha già cambiate tante.

"Certo, però se vuoi affermarti, devi trovare un approdo fisso. Cambiare squadra ogni anno non aiuta".