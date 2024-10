Sebastiano Esposito sarà costretto a saltare la sfida di domani tra Parma ed Empoli per via di un problema muscolare, nello specifico un risentimento alla coscia destra. A dare l'annuncio è il tecnico biancoazzurro Roberto D'Aversa: "Esposito ha estro e fantasia, ma purtroppo per questa partita non lo avremo". Visto anche lo stretto margine temporale, Esposito è al momento a forte rischio anche per la gara dell'ex contro l'Inter in programma mercoledì sera al Castellani.