Sirene dal Belgio per Issiaka Kamate, jolly che nella passata stagione ha totalizzato 13 gol e 7 assist in 38 presenze con l'Inter Primavera. Dopo l'indiscrezione lanciata da Sportitalia, anche Voetbalnieuws conferma che, complice l'infortunio di Francis Amuzu, l'Anderlecht avrebbe già raccolto informazioni per un possibile accordo con il classe 2004 franco-ivoriano, seguito da vicino soprattutto dall'Hellas Verona ma anche dal Palermo.

Proprio con gli scaligeri, i nerazzurri avevano parlato del ragazzo dicendosi disposti a inserirlo nell'affare Juan Cabal, poi finito alla Juventus. Dopo che questa opzione è improvvisamente evaporata, i milanesi rimangono comunque aperti a cedere il ragazzo, a patto di garantirsi una clausola di riacquisto futura per farlo tornare in caso di esplosione.