Protagonista di un'intervista doppia con Leonardo Spinazzola in vista della sfida con la Roma, il portiere della Juventus Mattia Perin parla a DAZN della lotta per lo Scudetto: "Anche la Juventus ci punta, qui bisogna vincere. Sappiamo che stiamo ricostruendo, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna big. Il Napoli ha perso dei leader ma ha acquistato degli ottimi giocatori. Il Milan è campione d’Italia. L’Inter è la più attrezzata. La Roma ha fatto un mercato incredibile. I giocatori della Lazio avranno automatizzato alcuni meccanismi importanti di Maurizio Sarri".