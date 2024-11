A margine di un evento organizzato da Save The Children, Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport facendo le sue osservazioni sui primi mesi in bianconero e sulla corsa per lo Scudetto: "I primi mesi finora sono stati bellissimi e me li aspettavo così, con Perin ho un rapporto splendido e ci spingiamo reciprocamente al massimo. Chi mi ha impressionato di più finora? La Serie A è a un alto livello, ci sono l'Inter, il Napoli, anche l'Atalanta che non abbiamo ancora affrontato, il campionato è competitivo. Di Scudetto non ne parliamo, il nostro è un percorso step by step".