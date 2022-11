Dopo il ko rimediato contro l’Austria, l’Italia Femminile torna in campo domani contro l’Irlanda del Nord per l'ultimo appuntamento del 2022. Alla vigilia della gara, la ct azzurra Milena Bertolini ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Contro la nazionale austriaca abbiamo fatto fare esperienza alle giovani, che si sono comportate bene, trovando anche il coraggio di andare a pressare le nostre avversarie nella loro metà campo nel tentativo di fare la partita. Mi aspetto una gara simile a quella disputata 3 giorni fa, dovremo giocare con intensità e fisicità ed essere brave a fare un passo in avanti nella gestione del pallone. Per sorprendere la retroguardia nordirlandese e mettere le nostre attaccanti nelle condizioni di concludere a rete serve più precisione tecnica, ma sono certa che ci faremo trovare preparate".