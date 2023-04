Mister Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo il successo sulla Juventus: "Abbiamo vinto da squadra, aggressivi e determinati, ottimo approccio, non è mai semplice superare la Juventus, con cui abbiamo avuto sempre gare intense. Abbiamo voluto questa serata che ci permette di fare un'altra finale di Coppa Italia. Valutazione? Abbiamo giocato tutte le partite al massimo com'è giusto che sia per tutti, tifosi e società, tra Champions e Coppa Italia.

Siamo molto contenti perché viviamo quotidianamente e lavoriamo per avere serate come questa. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno reagito perché in campionato abbiamo perso partite e punti sanguinosi, probabilmente non lo meritavamo. Possiamo ancora rientrare, lo facciamo con tutte le nostre forze: servirà l'intensità di stasera, vogliamo andare avanti di questo passo e cercheremo di mettere un impegno folle".