"Arriviamo bene alla partita di domani sera, sarà la terza in sei giorni e cambierò alcuni uomini. Sarà impegnativa, ci creeranno problemi perché sono fisici". Simone Inzaghi fotografa così Viktoria Plzen-Inter di Champions League parlando alla tv del club.

L'Inter ha segnato con 8 giocatori diversi in questo avvio, questo trend si è già visto l'anno scorso: da cosa dipende?

"Siamo abituati a questi dati, cerchiamo di attaccare con tutti gli elementi. Speriamo che tocchi a qualcuno di nuovo così allunghiamo questa lista".

Il Viktoria Plzen sta facendo molto bene in campionato...

"Bisognerà essere bravi a pareggiare la loro forza fisica, poi sono anche abili a ripartire bene. Dovremo prepararci bene, al video abbiamo visto questa squadra che in questo stadio ha costruito la qualificazione in Champions".