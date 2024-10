Simone Inzaghi è soddisfatto dopo la vittoria della sua Inter sul campo dello Young Boys: “Sapevamo che in Champions le gare sono difficili - ha esordito a Inter TV -, avevamo un’avversaria molto fisica, tante italiane qui hanno sofferto perché non è facile abituarsi al campo in un’ora scarsa di allenamento. Abbiamo creato, abbiamo concesso un po’ troppe palle inattive a loro. È stata un’ottima prestazione, di carattere, che ci fa avere una buona classifica in Champions dopo tre giornate”.

E ancora: “Siamo rimasti nelle distanze nonostante loro abbiano tanta fisicità, nei duelli aerei siamo stati ben organizzati a parte il palo e qualche palla inattiva. Sappiamo che avremo delle rotazioni limitate per via degli infortuni, ma dobbiamo giocare al meglio le prossime cinque partite. Come ci avviciniamo alla Juve? Stasera staremo qua, i ragazzi che non hanno giocato hanno lavorato sul campo. Poi rientreremo e inizieremo a preparare al meglio la sfida contro la Juve”.