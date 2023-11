Al termine dell'incredibile sfida del Da Luz che ha visto l'Inter pareggiare per 3-3 in rimonta contro il Benfica, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato così il match ai microfoni di Inter TV: "Sapete che considerazione ho di tutti i miei giocatori, oggi forse abbiamo iniziato con poca concentrazione e in Champions queste cose le paghi. Poi ci siamo riorganizzati, ci siamo detti che dovevamo fare tutti di più. Abbiamo avuto una bella reazione che ci ha permesso di pareggiare, se fosse entrato quel tiro di Barella sarebbe stata una rimonta storica".

Come ha visto i ragazzi che giocano meno di solito?

"Nel primo tempo dovevamo fare tutti di più compreso me che sono l'allenatore, mi prendo questa grande reazione. Avevamo la gioia di essere già qualificati, ma sapevamo anche che sarebbe stata una partita ad alto rischio ed è stato così".

Si è visto un grande carattere.

"Stasera abbiamo visto grandissimo spirito. Dopo un primo tempo brutto hanno avuto una grandissima reazione, alla fine ci abbiamo sperato perché volevamo portarla a casa".