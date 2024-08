Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, arriva anche ai microfoni di Inter TV per commentare questa vittoria ottenuta contro il Lecce:

Quanto era importante ripartire coi tre punti?

“Era importantissimo. Avevo buone sensazioni perché a Genova abbiamo fatto una buona gara, oggi abbiamo fatto una buona prestazione senza perdere le distanze. I ragazzi sono stati molto bravi”.

Ottimo lavoro nella gestione della partita.

“Siamo stati bravi, nella prima mezz’ora siamo andati molto bene poi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo preso due ripartenze. Poi siamo partiti col giusto piglio nella ripresa e dopo il 2-0 abbiamo gestito senza problemi”.

Sulla coppia Thuram-Taremi.

“Sono contento degli attaccanti, anche di Arnautovic quando è entrato. Mehdi è sempre stato al servizio della squadra e deve continuare così. È un giocatore con tante partite internazionali, è arrivato in questa squadra e si sta mettendo al servizio nel migliore dei modi”.

Nel primo tempo qualche errore tecnico stava complicando la gara, però la squadra è stata brava a rimanere tranquilla. Questi sono segnali di crescita.

“Sono d’accordo. Ci siamo leccati le ferite per una settimana dopo il pari di Genova, mancava un minuto alla fine e dovevamo portarla a casa. Lo avremmo anche meritato, ma abbiamo trovato una squadra ottima. Ma ho visto i ragazzi lavorare bene ed ero ottimista per oggi”.

Quanto manca per la condizione ottimale?

“Manca qualche partita. Il calcio d’agosto è molto difficile per la preparazione da ultimare, quest’anno ancora di più per gli arrivi scaglionati. Non è stata una preparazione semplicissima ma ho visto grande dedizione da parte dei ragazzi e questo è importante per me e il mio staff”.