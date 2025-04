Va a Federico Dimarco il 'Betsson Sport Goal of the Month' di marzo in casa Inter. I tifosi, partecipando al classico sondaggio lanciato dal club, hanno premiato il meraviglioso arcobaleno disegnato dal numero 32 nerazzurro, allo stadio Maradona, nello scontro scudetto contro il Napoli dello scorso 1° marzo.