Altro pienone allo stadio Luigi Ferraris per la sfida di questa sera tra Genoa ed Udinese, dove si supererà ancora una volta quota 30mila presenti. Ma il tifo del Grifone si conferma caldissimo anche in trasferta: in vista di Inter-Genoa, in programma lunedì prossimo, il settore ospiti dello stadio di San Siro ha già 2.200 posti occupati.